На Київщині неповнолітній водій на елітному авто втрапив у смертельну ДТП: моторошне відео

У Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado втрапив у смертельну ДТП.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, хлопець не впорався з керуванням (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як автомобіль лежав на боці. Він був дуже понівечений.

На Київщині неповнолітній водій на елітному авто втрапив у смертельну ДТП Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в с. Козин 16 вересня неповнолітній водій автомобіля Daewoo влаштував ДТП з КАМАЗом, в результаті чого загинула одна особа.

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