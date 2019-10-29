Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 15:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

На Київщині неповнолітній водій на елітному авто втрапив у смертельну ДТП: моторошне відео

1.5т Читати матеріал російською

У Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado втрапив у смертельну ДТП.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, хлопець не впорався з керуванням (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як автомобіль лежав на боці. Він був дуже понівечений.

На Київщині неповнолітній водій на елітному авто втрапив у смертельну ДТП

На Київщині неповнолітній водій на елітному авто втрапив у смертельну ДТП

Скріншот

Новини
Розірвало на частини: у Чернігові в ДТП загинули чотири підлітки

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в с. Козин 16 вересня неповнолітній водій автомобіля Daewoo влаштував ДТП з КАМАЗом, в результаті чого загинула одна особа.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel