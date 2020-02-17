На Київщині на жінку накинулися з ножем і зґвалтували: фото та подробиці

У місті Біла Церква Київської області поліція затримала двох молодиків, один із яких кілька разів вдарив ножем у груди та зґвалтував жінку, а інший – пограбував її.

Невідомі напали на 41-річну потерпілу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, один хлопець завдав кількох ударів ножем жінці у груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, а тоді забрав у потерпілої телефон. Після цього вони втекли.

Поранена жінка, яка жила неподалік, змогла дістатися додому. Там вона викликала медичну допомогу та поліцейських, яким описала прикмети нападників. Швидка доправила потерпілу до лікарні.

На Київщині на жінку накинулися з ножем і зґвалтували

Так, працівники Білоцерківського відділу поліції відшукали підозрюваних та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися двоє місцевих жителів 18 та 19 років. Вони зізналися у скоєному.

Під час обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили та вилучили речові докази. За фактом відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Молодшому хлопцю, який викрав мобільний телефон, інкримінували грабіж, а старший підозрюється у вчиненні розбійного нападу та зґвалтуванні. Найближчим часом буде вирішене питання про оголошення їм підозри, запобіжний захід для затриманих обере суд.

На Київщині на жінку накинулися з ножем і зґвалтували

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва у жовтні 2019 року чоловік, погрожуючи дівчині ножем і пістолетом, зґвалтував її та відібрав золоті прикраси.

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