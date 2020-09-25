На Київщині моторолер і ВАЗ потрапили в ДТП, постраждали двоє хлопців

У Білій Церкві Київської області зіткнулися автомобіль ВАЗ і моторолер Yamaha, постраждали двоє неповнолітніх хлопців.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, 16-річного мотоводія та його 13-річного пасажира було госпіталізовано, в одного з них – перелом, в іншого – рвана рана ноги.

"На регульованому перехресті 24 вересня, приблизно о 21:00, ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі моторолеру, внаслідок чого відбулося зіткнення", – уточнив він.

ВАЗ на повороті не поступився дорогою моторолеру

В аварії постраждали двоє неповнолітніх

Співрозмовник додав, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Миронівському районі Київської області зіткнулися КамАЗ і Chery Amulet, загинули пасажири легковика – жінка й дівчина.