На Київщині моторолер і ВАЗ потрапили в ДТП, постраждали двоє хлопців
Аварія сталася ввечері на регульованому перехресті
ВАЗ на повороті не поступився дорогою моторолеру
Потерпілими виявилися двоє місцевих жителів
У Білій Церкві Київської області зіткнулися автомобіль ВАЗ і моторолер Yamaha, постраждали двоє неповнолітніх хлопців.
Як розповів OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, 16-річний мотоводій і його 13-річний пасажир були госпіталізовані, у одного з них перелом, у другого – рвана рана ноги.
"На регульованому перехресті 24 вересня близько 21:00 ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі моторолеру, в результаті чого сталося зіткнення", – уточнив він.
Співрозмовник додав, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Миронівському районі Київської області зіткнулися КамАЗ і Chery Amulet, загинули пасажири легковика – жінка і дівчина.