На Київщині моторолер і ВАЗ потрапили в ДТП, постраждали двоє хлопців

У Білій Церкві Київської області зіткнулися автомобіль ВАЗ і моторолер Yamaha, постраждали двоє неповнолітніх хлопців.

Як розповів OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, 16-річний мотоводій і його 13-річний пасажир були госпіталізовані, у одного з них перелом, у другого – рвана рана ноги.

"На регульованому перехресті 24 вересня близько 21:00 ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі моторолеру, в результаті чого сталося зіткнення", – уточнив він.

Співрозмовник додав, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Миронівському районі Київської області зіткнулися КамАЗ і Chery Amulet, загинули пасажири легковика – жінка і дівчина.