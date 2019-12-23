На Київщині молодий поліцейський вистрелив собі у голову: подробиці інциденту

У місті Сквира Київської області поліцейський намагався здійснити самогубство, вистріливши собі у голову.

Інцидент трапився у неділю ввечері, 22 грудня. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Лейтенант поліції 1988 року народження був на добовому чергуванні. Тоді він пішов до службового кабінету, де вистрелив собі у голову з табельної зброї.

На Київщині молодий поліцейський вистрелив собі у голову

Колеги, почувши постріл, негайно викликали швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Обставини та мотиви події будуть встановлені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня у Рівному під час служби загинув поліцейський. Його знайшли із вогнепальним пораненням голови. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. А перед цим, 12 серпня, працівник Національної поліції України наклав на себе руки просто в аеропорту Дніпра.

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