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На Київщині хлопець застрелився у відділенні поліції: з'явилися нові деталі

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Державне бюро розслідувань почало з'ясовувати обставини смерті хлопця, який вистрілив у себе просто у відділенні поліції у місті Ірпінь на Київщині.

Його затримали через підозри в замаху на життя колишньої дівчини та її нового коханого. Правоохоронці відвезли його до відділення поліції, але не вилучили належним чином зброї підозрюваного, повідомили у пресслужбі ДБР.

Дії поліцейських кваліфікували як службову недбалість.

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Відділення поліції

Відділення поліції

Поліція Київщини

"Санкції передбачають позбавлення волі терміном від 2 до 5 років", – уточнили у Держбюро розслідувань.

Як писав OBOZREVATEL, у Костянтинівці Донецької області затриманий за грабіж чоловік помер у відділенні поліції. Він застрелився, сидячи у наручниках.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Прямо коперфильды. Один в грудь застрелился из охотничьего ружья, другой в наручниках из пистолета в отделении полиции
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