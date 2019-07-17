На Київщині хлопець застрелився у відділенні поліції: з'явилися нові деталі

Державне бюро розслідувань почало з'ясовувати обставини смерті хлопця, який вистрілив у себе просто у відділенні поліції у місті Ірпінь на Київщині.
Його затримали через підозри в замаху на життя колишньої дівчини та її нового коханого. Правоохоронці відвезли його до відділення поліції, але не вилучили належним чином зброї підозрюваного, повідомили у пресслужбі ДБР.
Дії поліцейських кваліфікували як службову недбалість.
Відділення поліції
Поліція Київщини
"Санкції передбачають позбавлення волі терміном від 2 до 5 років", – уточнили у Держбюро розслідувань.
Як писав OBOZREVATEL, у Костянтинівці Донецької області затриманий за грабіж чоловік помер у відділенні поліції. Він застрелився, сидячи у наручниках.
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