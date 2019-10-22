На Київщині затримали трьох підозрюваних у продажу наркотиків. Вони збували амфетамін та канабіс за допомогою Telegram-каналів. Організатором угрупування виявився колишній військовий.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно зі співробітниками прокуратури регіону спіймали чоловіків. Про це написала пресслужба поліції Київщини (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Організатором угруповання був 24-річний мешканець Переяслава-Хмельницького, ексвійськовий. Під час обшуку в його оселі вилучили пакети з подрібненою речовиною рослинного походження, пакет з кристалічною прозорою речовиною, а також записну книжку, де фіксувався наркотрафік.

На Київщині ексвійськовий організував систему збуту наркотиків в соцмережах

"Продавцем" виявився 28-річний житель селища Бабинці, Бородянського району. В його будинку також вилучили пакети з подрібненою рослиною, висушені коноплі, мобільні телефони та банківські картки. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Постачав та виготовляв "зілля" 35-річний житель села Копачі, Обухівського району. Під час обшуку у його помешканні теж виявили наркотики.

Загалом поліцейські вилучили близько 50 грам амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу, вартість яких згідно із цінами "чорного ринку" становить близько 700 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

На Київщині затримали трьох підозрюваних у продажу наркотиків Поліція Київської області

Вони збували амфетамін та канабіс за допомогою Telegram-каналів. Поліція Київської області

Організатором угрупування виявився колишній військовий Поліція Київської області

Загалом поліцейські вилучили близько 50 грам амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області четверо співробітників конвойної служби займалися організацією незаконного відпочинку членам злочинної групи, яких звинувачували в тяжких злочинах.

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