На Київщині затримали трьох підозрюваних у продажу наркотиків. Вони збували амфетамін та канабіс за допомогою Telegram-каналів. Організатором угрупування виявився колишній військовий.
Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно зі співробітниками прокуратури регіону спіймали чоловіків. Про це написала пресслужба поліції Київщини (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Організатором угруповання був 24-річний мешканець Переяслава-Хмельницького, ексвійськовий. Під час обшуку в його оселі вилучили пакети з подрібненою речовиною рослинного походження, пакет з кристалічною прозорою речовиною, а також записну книжку, де фіксувався наркотрафік.
На Київщині ексвійськовий організував систему збуту наркотиків в соцмережах
"Продавцем" виявився 28-річний житель селища Бабинці, Бородянського району. В його будинку також вилучили пакети з подрібненою рослиною, висушені коноплі, мобільні телефони та банківські картки. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Постачав та виготовляв "зілля" 35-річний житель села Копачі, Обухівського району. Під час обшуку у його помешканні теж виявили наркотики.
Загалом поліцейські вилучили близько 50 грам амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу, вартість яких згідно із цінами "чорного ринку" становить близько 700 тисяч гривень.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
На Київщині затримали трьох підозрюваних у продажу наркотиків
Поліція Київської області
Вони збували амфетамін та канабіс за допомогою Telegram-каналів.
Поліція Київської області
Організатором угрупування виявився колишній військовий
Поліція Київської області
Загалом поліцейські вилучили близько 50 грам амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу
Поліція Київської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області четверо співробітників конвойної служби займалися організацією незаконного відпочинку членам злочинної групи, яких звинувачували в тяжких злочинах.
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