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17 вересня • оновлено в 13:34
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/ Кримінал

На Київщині дотла згоріла дача Гонтаревої: нові фото та відео наслідків

1.2т Читати матеріал російською

На Київщині в селі Гореничі перед загорянням будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої на територію її ділянки проникла невідома особа.

Її зафіксували камери відеоспостереження, повідомив у коментарі OBOZREVATEL глава пресслужби поліції Київської області Микола Жукович, відповідаючи на запитання журналістів на місці НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Взяли зразки, щоб з'ясувати, звідки почався вогонь. Попередньо, підпал... Проникнення невідомої особи, яка, можливо, і вчинила підпал", – вказав він деталі.

Під Києвом трапилася пожежа на дачі Гонтаревої

Під Києвом трапилася пожежа на дачі Гонтаревої

Розглядається версія підпалу

Розглядається версія підпалу

Розглядається версія підпалу

Розглядається версія підпалу

Охоронець чув невідомий шум

Охоронець чув невідомий шум

Жукович зазначив, що на місці НП були знайдені залишки світло-шумової ракети. Слідчі з'ясовують – вона військова чи створена саморобно.

Відомо також, що перед тим, як вогонь охопив будівлю, охоронець дачі чув якийсь шум.

Будинок згорів повністю

Будинок згорів повністю

Пожежникам не вдалося врятувати будівлю

Пожежникам не вдалося врятувати будівлю

Пожежа на дачі Гонтаревої

Пожежа на дачі Гонтаревої

"До вересня ділянку охороняли шестеро охоронців, зараз – один", – уточнив Жукович.

Дача повністю згоріла

Дача повністю згоріла

Будівлю сильно пошкоджено

Будівлю сильно пошкоджено

Як писав OBOZREVATEL, Гонтарева заявила, що її будинок підпалили. В Офісі президента НП назвали брутальним злочином, який має стати пріоритетом для правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що на місці пожежі знайшли ракети. Осередків загоряння було декілька.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
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