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10 лютого • оновлено в 18:58
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/ Кримінал

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн: його спіймали на гарячому

1.6т
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Поліцейські впіймали чоловіка, який у себе вдома на Київщині зберігав наркотики вартістю майже у 2 млн грн.

Йдеться саме про канабіс. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 ККУ, слідчі провели обшук за місцем проживання чоловіка у Київській області. Там вони виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом, які вилучили та передали на експертизу. За цінами "чорного ринку" вартість цих наркотиків складає майже 2 млн грн.

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

Так, 42-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру, вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

На Київщині чоловік зберігав удома наркотиків на 2 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили велику кількість марихуани, метадону та амфетамін. Вартість цих наркотиків за цінами "чорного ринку" – понад 1 млн. гривень.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кучеряво живут свидомиты! :-)))
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