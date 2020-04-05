На Київщині чоловік зарубав сокирою матір. Фото 18+

У неділю вранці, 5 квітня, у одному із сіл Броварського району Київської області чоловік зарубав сокирою 60-річну матір на подвір'ї власного будинку.

Про це повідомила пресслужба Броварського відділу поліції на своїй сторінці у Facebook. До правоохоронців зателефонували сусіди загиблої.

На городі біля будинку поліцейські побачили закривавлену жінка без ознак життя. За словами сусідів, ще рано-вранці у сім’ї розпочалися словесні конфлікти, а тоді син узяв до руки сокиру та почав бити матір по голові. Ані благання, ані крики жінки не зупиняли його.

На Київщині чоловік зарубав сокирою матір

Налякані сусіди перешкодили чоловіку утекти та викликали поліцію. Підозрюваного, 1984 року народження, затримали в порядку статті 208 КПК України. Пояснити, чому він так вчинив із матір'ю, той не зміг. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України (Вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 58-річна жінка під час сварки вбила власну доньку.

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