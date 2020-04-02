На Київщині чоловік влаштував стрілянину, а тоді підірвався на гранаті. Фото 18+

У селі Жоравка Яготинського району Київської області чоловік прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства, відкрив стрілянину, а тоді сам підірвався на гранаті.

У результаті інциденту двоє осіб постраждало, одна – загинула. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 59-річний мешканець села з саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства. Вони вийшли на вулицю. Там перший чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт другого.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину, а тоді підірвався на гранаті Поліція Київської області

На галас вибігли інші працівники товариства. Тоді у місцевого мешканця в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поранених директора підприємства та юриста компанії, який внаслідок вибуху також отримав травми, госпіталізували до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також за фактом самогубства – за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Правоохоронці розпочали встановлення усіх обставин інциденту, опитування свідків.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину, а тоді підірвався на гранаті

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва, на вулиці Миколи Кибальчича, 25 березня трапилася стрілянина, в результаті якої постраждала людина.

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