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19 лютого • оновлено в 14:02
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На Київщині чоловік відкрив хаотичну стрілянину: всі подробиці

2.4т
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У Білій Церкві Київської області в ніч на 19 лютого чоловік відкрив хаотичну стрілянину з вікна авто і втік з місця події.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини на своєму сайті. Правоохоронці вже розшукали підозрюваного.

"Стрільцем" виявився п'яний 36-річний місцевий житель. Під час обшуку у помешканні підозрюваного було виявлено та вилучено речові докази – пістолет і гільзи, які відправили на експертизу.

На Київщині чоловік відкрив хаотичну стрілянину

На Київщині чоловік відкрив хаотичну стрілянину

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У спортзалі Києва відкрили стрілянину: перші подробиці

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Також розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Голосіївському проспекті, 16 лютого невідомий чоловік раптово влаштував стрілянину.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
без гранаты нещитово...
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