На Київщині чоловік, демонструючи рушницю, поранив жінку з дитиною в руках

В Обухівському районі Київської області чоловік, демонструючи мисливську рушницю потенційному покупцеві, поранив у груди жінку.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, у момент поранення у постраждалої на руках був малолітня дитина.

"У поліцію звернулася мешканка села Безрадичі і повідомила, що 7 вересня на території її домоволодіння отримала поранення 31-річна сестра. Жінку негайно госпіталізували – у неї діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини зліва. Завдяки щасливому випадку не постраждав маленька дитина, який сиділа у неї на лівій нозі. У той момент, коли куля потрапила в киянку, вона як раз посадила малюка на праву ногу", – зазначив він.

Співрозмовник уточнив, що в ході відпрацювання території поліцейські встановили особу стрілка – ним виявився 40-річний місцевий житель.

"Чоловік показував мисливську рушницю "Карабін" і почав стріляти. Під час одного з пострілів він послизнувся", – додало джерело.

На даний момент поліція встановлює всі деталі події, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) 128 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу, до якого можуть бути причетні співробітники місцевого відділу поліції.