На Київщині через пожежу вантажівки постраждали ще чотири авто: фото

У неділю ввечері, 17 листопада, біля села Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області внаслідок загоряння вантажівки постраждало ще чотири машини, зокрема авто патрульних та пожежників.

Так, на спецлінію "102" звернувся водій фури Reno і повідомив про займання автомобіля. На виклик прибули правоохоронці та працівники ДСНС, пожежу було ліквідовано. Про це написала пресслужба поліції Київщини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, водій вантажівки заїхав на стоянку, а вже перебуваючи на вулиці, помітив, що біля кабіни виникла пожежа, яка перекинулася на причіп. Ймовірна причина загорання – несправність автопічки.

На Київщині через пожежу вантажівки постраждали ще чотири авто Поліція Київської області

На цій ж ділянці дороги 25-річний водій вантажівки Mercedes через задимлення не помітив легковик, який рухався у попутному напрямку, і зачепив його. Після цього фура в’їхала в автомобіль патрульної поліції, а той – у "ЗІЛ-130" працівників ДСНС, який стояв попереду.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Усі авто учасників ДТП отримали механічні пошкодження. Правоохоронці будуть вирішувати питання щодо правової кваліфікації події.

Біля села Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області 17 листопада внаслідок загоряння вантажівки постраждало ще чотири машини Поліція Київської області

Через загоряння вантажівки постраждала ще одна фура, легковик, авто патрульних та пожежників Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав жінку похилого віку.

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