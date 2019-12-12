У місті Яготин Київської області в четвер вранці, 12 грудня, трапилася смертельна ДТП.

За словам очевидців, загинув пішохід. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Смертельна ДТП на трасі. Тіло пішохода. Водії та пішоходи, будьте обережніші. Туман і наслідки. Яготин", – йдеться в дописі.

На Київщині через густий туман трапилася моторошна ДТП Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва у вівторок ввечері, 10 грудня, трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста й пішохода. Другий від отриманих травм загинув на місці.

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