На Київщині банда псевдополіцейських викрадала людей. Фото і відео

У Київській області за підозрою у викраденні людини, вимаганні та розбої затримали групу зловмисників, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Було встановлено п’ятьох фігурантів, які є жителями столиці та Борисполя. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київщини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними правоохоронців, ще в березні цього року до них звернувся житель одного із сіл Бориспільщини, заявивши про те, що невідомі особи із застосуванням насильства та погрожуючи зброєю викрали його й вивезли у безлюдне місце. Там у нього відібрали особисті речі й примусили на відео обмовити себе у причетності до збуту наркотиків.

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

"Потім зловмисники вимусили чоловіка передати для них гроші, частину яких він взяв у родичів, побоюючись за своє життя. Віддати гроші вимагачам він повинен був за місцем свого проживання. Там потерпілий намагався чинити опір зловмисникам, однак їм вдалося втекти", – йдеться у повідомленні поліції.

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

Там додали, що під час проведення 12 одночасних обшуків у членів бандугрупування було виявлено та вилучено речові докази. Зокрема, транспортні засоби, які нападниками використовували під час вчинення злочинів, а також холодну зброю, гроші й наркотичні засоби.

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

Зловмисникам вручили повідомлення про підозри за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім цього, фігурантів відкритих проваджень правоохоронці перевіряють на причетність до збуту наркотичних засобів. Незабаром суд має обрати для них запобіжні заходи.

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

На Київщині спіймали банду псевдополіцейських, які заради грошей викрали людину kv.npu.gov.ua

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