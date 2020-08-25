На Київщині 12-річного підлітка спіймали за кермом авто. Відео

Obozrevatel Кримінал 14:36, 25.08.2020 Оновлено: 14:55, 25.08.2020

У селі Лебедівка Київської області зняли на відео 12-річного хлопця, який їздив за кермом автомобіля.

Відповідний ролик розмістили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Його автором є велосипедист Сергій Гусак, який їв у закладі та побачив хлопця у машині (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

"Я звернув увагу на те, що під’їхала автівка Daewoo з номерним знаком AB5776BM, а керував нею підліток, 12-ти років. І в машині перебували ще два пасажири, молодших за нього. Я підійшов і запитав, що й до чого, на що він поф*гістично почав відповідати і, звісно, розпочав рух від мене", – написав свідок ситуації.

Чоловік зазначив, що, за словами місцевих підлітків, батько 12-річного хлопця нібито правоохоронець, а сам неповнолітній часто їздить за кермом.

На Київщині підлітка побачили за кермом
Скриншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Березань Київської області у ніч на 25 серпня трапилася масштабна ДТП, унаслідок якої дві особи загинули, а троє – постраждали.

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