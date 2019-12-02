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2 грудня • оновлено в 22:09
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На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні: фотофакт

2.4т
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Могилу героя Небесної сотні Володимира Мельнічука на афганському кладовищі в місті Вишгород Київської області спаплюжили вандали.

Про це повідомила його матір Надія Мельничук на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідні фото, на яких видно розриту землю біля самісінького місця поховання (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (2 грудня. – Ред.) на могилі сина. Дайте мені в руки автомат! Вперше прошу. І повірте, у мене вже немає сил", – написала жінка.

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

Мельничук загинув під час Революції Гідності, 20 лютого 2014 року, у центрі Києва від кулі снайпера.

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На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

На Київщині вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні

Facebook Надії Мельничук

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі розбили меморіальну дошку активісту Євромайдану Ігорю Іванову, який загинув від вогнепального поранення під час зіткнень 2 травня 2014 року.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Осквернить мразь невозможно.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Собака рылась , а истеричка скандал устраивает
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За пять лет эти свидомитые выродки заеба..и уже всех своим патриотизмом и ссаным национализмом.
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