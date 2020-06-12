Під час передачі хабаря у $6 млн попався перший заступник голови податкової Києва

НАБУ затримало першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка під час передачі неправомірної вигоди.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Сума хабара становить 6 мільйонів доларів.

За даними джерел, ініціатором був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, а Ільяшенко, який є ставлеником колишньої глави податкового комітету Ніни жителя півдня і ексглави податкової Києва Людмили Демченко, виступав в якості посередника під час передачі грошей.

У Національному антикорупційному бюро уточнили, що під час передачі хабара затримано трьох осіб.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, неправомірну вигоду намагалися дати керівництву НАБУ і САП.

Facebook НАБУ

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт надання колишнім високопоставленим чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника Управління ДФС у Києві і інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП", – сказано в повідомленні.

Facebook НАБУ

Гроші хотіли передати, щоб закрили кримінальну справу, за якою зазначеній особі повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу.

Facebook НАБУ

За даними "Слідство.Інфо", за хабар нібито мали закрити кримінальне провадження проти колишнього прем'єрміністра Миколи Азарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в січні стався гучний скандал з хабаром, на якому попалася очільниця Одеської податкової Наталя Чеботарьова.