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12 червня • оновлено в 20:51
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/ Кримінал

На хабарі у $6 млн попався перший заступник голови податкової Києва

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НАБУ затримало першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка за одержання неправомірної вигоди.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Сума хабара становить 6 мільйонів доларів.

На хабарі у $6 млн попався перший заступник голови податкової Києва

У Національному антикорупційному бюро уточнили, що під час передачі хабара затримано трьох осіб.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, неправомірну вигоду намагалися дати керівництву НАБУ і САП.

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт надання колишнім високопоставленим чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника Управління ДФС у Києві і інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП", – сказано в повідомленні.

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Автор
Юрій Сергієнко
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