На хабарі у $6 млн попався перший заступник голови податкової Києва

НАБУ затримало першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка за одержання неправомірної вигоди.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Сума хабара становить 6 мільйонів доларів.

У Національному антикорупційному бюро уточнили, що під час передачі хабара затримано трьох осіб.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, неправомірну вигоду намагалися дати керівництву НАБУ і САП.

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт надання колишнім високопоставленим чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника Управління ДФС у Києві і інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП", – сказано в повідомленні.

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