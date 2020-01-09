На дорозі калюжа крові: під Києвом у чиновницю вистрілили стрілами. Фото 18+

У Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота, у середу ввечері, 8 січня, у жінку вистрілили стрілами з арбалету. Пораненою виявилася співробітниця управління освіти Бориспільської міської ради Ніна Ковадло.

Ймовірно, стріляли з будинку поруч. Про це повідомив секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок на своїй сторінці у Facebook. Пізніше інформацію про інцидент підтвердила і пресслужба поліції Київської області у мережі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Жінці влучили у руку. Її госпіталізувала швидка допомога, а на місце прибули правоохоронці.

Під Києвом у чиновницю вистрілили стрілами

"Всі запитують, хто постраждала від стрілянини з арбалету та чи потрібна допомога, з'ясували – це наша працівниця управління освіти Ніна Ковадло", – написав Годунок.

Чоловік додав, що постріл міг бути смертельним, втім, стріла пробила руку чиновниці та врізалася в автомобіль. Стан жінки, за його словами, стабільний.

Пресслужба поліції області уточнила, що жінка поверталася додому, а біля під’їзду будинку почула звук пострілу та відчула різкий біль у руці. Потім вона побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл саме з арбалету.

У потерпілої виявили поранення зап’ястя лівої руки. Поліцейські почали розшуки підозрюваних. Зафактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота, в ніч на 9 січня у жінку вистрілили стрілами з луку чи арбалету Facebook Ярослава Годунка

Пораненою виявилася співробітниця управління освіти Ніна Ковадло Facebook Ярослава Годунка

У Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота, в ніч на 9 січня у жінку вистрілили стрілами з луку чи арбалету Facebook Ярослава Годунка

Пораненою виявилася співробітниця управління освіти Ніна Ковадло Facebook Ярослава Годунка

У Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота, в ніч на 9 січня у жінку вистрілили стрілами з луку чи арбалету Facebook Ярослава Годунка

Пораненою виявилася співробітниця управління освіти Ніна Ковадло Facebook Ярослава Годунка

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