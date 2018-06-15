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Вибух авто з дітьми в Києві: названо причину

1.9тЧитати новину російською

У Києві на місці вибуху автомобіля, через який постраждало четверо дітей, знайшли фрагменти гранати РГД-5.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, залишки вибухівки вилучили з машини, передає "Укрінформ".

Крищенко пояснив, що пристрій здетонував після того, як діти відкрили в авто коробку.

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Власником машини виявився киянин, офіцер запасу ЗСУ. Також у поліції підтвердили інформацію про те, що він раніше брав участь у бойових діях в зоні АТО.

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Слідство не виключає, що вибухівку в пристрій підклали сторонні особи, а не власник. Також не виключається версія теракту.

Як писав OBOZREVATEL, господар підірваного авто намагався втекти, але його затримали в Рівненській області.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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