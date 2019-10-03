"Мовчать, бояться": у Києві чоловік курив посеред вагона метро, пасажири ігнорували

У вагоні метро в Києві на відео зафіксували чоловіків, які поводилися дуже невиховано. Один із них курив сигарету, приставав до жінок, а його друзі гучного щось кричали й сміялися. В мережі почали обурено коментувати як саму ситуацію, так і бездіяльність свідків.

Ролик розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На ньому видно, як чоловік спочатку довго намагався запалити сигарету, але потім таки закурив її (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також він чіплявся до жінок, які сиділи поряд. А його приятелі голосно розмовляли і сміялися.

У вагоні метро в Києві на відео зафіксували невихованих чоловіків

Примітно, що на підлозі вагона було щось розлито. Саму ж ситуацію більшість людей ігнорували.

У мережі користувачі почали бурхливо й обурено коментувати і поведінку компанії, і реакцію, а точніше її відсутність, інших пасажирів.

"Цілком зрозуміло, що зв'язуватися з таким небезпечно і навіть огидно. Але чому ніхто не зв'язався з машиністом або на станції не викликав поліцію – запитання. "Це" шукало пригод, можна ж було зробити так, щоб "воно" їх знайшло, а поліція в таких питаннях – специ", "Мовчать, бояться. Всі хочуть приїхати додому, а не в лікарню або морг", "Вам важко було поліцію покликати? Бачив, як вони витягають подібних із метро! Одразу", "Цікаво, а сам автор відео зауваження зробив? Поліцію викликав?", "Примати деградують!", "Повна деградація", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області компанія п'яних мажорок влаштувала "дівич-вечір", роз'їжджаючи вулицями на авто і нецензурно лаючись у бік перехожих.

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