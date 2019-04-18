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/Кримінал

Місяць не можуть знайти: у Києві зникла дитина

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У Києві з 21 березня шукають неповнолітнього Богдана Єрмілова, 2004 року народження, який пішов з дому і зник.

Хлопця оголосили в розшук правоохоронці Деснянського району, повідомили на сторінці Розшуку дітей Нацполіції у Києві у Facebook.

У день зникнення хлопчик був вдягнений у чорну куртку, шкільні темні штани і світлі черевики.

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"На вигляд йому 14-15 років, зріст 165-170 сантиметрів, середня статура, темне коротке волосся і карі очі", — уточнили правоохоронці.

У Києві зникла дитина

У Києві зникла дитина

Facebook Розшук дітей ГУ Нацполіції у Києві

За наявності будь-якої інформації про хлопчика попросили звертатися в поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, 2 квітня у Червонограді зникло 10-річна дівчинка. На вулиці до неї під'їхав невідомий і, посадивши на велосипед, поїхав у напрямку вулиці Шевченка.

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Місце
УкраїнаКиїв
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