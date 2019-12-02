"Вибили машиною двері": у Києві влаштували погром у відомій піцерії. Фото

У Києві невідомі влаштували справжній погром у піцерії Mister Cat на Позняках.

Інцидент трапився у ніч на 2 грудня. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Приблизно 10 осіб зайшли досередини, почали конфліктувати із відвідувачами, потім переключилися на персонал, і почалася масова бійка. Але і цим не завершилося – після бійки молодики автівкою рознесли вхідні двері закладу", – йдеться в дописі.

У Києві влаштували погром у відомій піцерії Київ Оперативний

Обставини інциденту будуть встановлені пізніше.

У Києві невідомі влаштували погром у піцерії Mister Cat на Позняках Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поруч із Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину.

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