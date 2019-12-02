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2 грудня • оновлено в 11:13
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"Вибили машиною двері": у Києві влаштували погром у відомій піцерії. Фото

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У Києві невідомі влаштували справжній погром у піцерії Mister Cat на Позняках.

Інцидент трапився у ніч на 2 грудня. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Приблизно 10 осіб зайшли досередини, почали конфліктувати із відвідувачами, потім переключилися на персонал, і почалася масова бійка. Але і цим не завершилося – після бійки молодики автівкою рознесли вхідні двері закладу", – йдеться в дописі.

У Києві влаштували погром у відомій піцерії

У Києві влаштували погром у відомій піцерії

Київ Оперативний

Обставини інциденту будуть встановлені пізніше.

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У Києві невідомі влаштували погром у піцерії Mister Cat на Позняках

У Києві невідомі влаштували погром у піцерії Mister Cat на Позняках

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поруч із Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Махно Володимир
Махно Володимир
думаю было за что! говорят там лобковые волосы находили в пицце?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А бaндepлошка пишет что все из Крыма хотят на Украину сбежать! Веселый паренек)
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семенов Александр
семенов Александр
Спокойно граждане... цэж актывисты... или вэтераны
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