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3 грудня • оновлено в 06:47
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Заїхали в двері на BMW: момент погрому в піцерії Києва потрапив на відео

3.2т
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У мережі опублікували відео погрому в піцерії Mister Cat на Позняках у Києві, який трапився в ніч на 2 грудня.

На камеру потрапила кульмінація подій – момент, коли чоловіки, які влаштували бійку, в'їхали в двері закладу автомобілем BMW (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На опублікованих кадрах видно, як відвідувачі, що перебували в піцерії, різко кинулися в різні боки. Водій же на повній швидкості розгромив вхід у Mister Cat.

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Mister Cat на Позняках: у Києві влаштували погром у кафе

Mister Cat на Позняках: у Києві влаштували погром у кафе

dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті погрому постраждали 8 осіб. Близько 10 чоловіків зайшли вночі в піцерію і почали бійку з персоналом. Проти них порушили кримінальне провадження за хуліганство.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У вас в СМИ этого до сих пор нет: Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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