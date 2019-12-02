Заїхали в двері на BMW: момент погрому в піцерії Києва потрапив на відео

У мережі опублікували відео погрому в піцерії Mister Cat на Позняках у Києві, який трапився в ніч на 2 грудня.

На камеру потрапила кульмінація подій – момент, коли чоловіки, які влаштували бійку, в'їхали в двері закладу автомобілем BMW (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На опублікованих кадрах видно, як відвідувачі, що перебували в піцерії, різко кинулися в різні боки. Водій же на повній швидкості розгромив вхід у Mister Cat.

Mister Cat на Позняках: у Києві влаштували погром у кафе dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті погрому постраждали 8 осіб. Близько 10 чоловіків зайшли вночі в піцерію і почали бійку з персоналом. Проти них порушили кримінальне провадження за хуліганство.

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