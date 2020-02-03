Міст Патона у Києві на межі руйнування: стало відомо, чи готове місто до реконструкції

Влада Києва готова до проведення робіт з реконструкції аварійного мосту Патона, але ще чекає відповіді від Міністерства культури, молоді та спорту України.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, останнім часом мостом через його стан почали пускати тролейбуси тільки маленьких розмірів.

Водночас, не зважаючи на те, що споруда без капремонту може просто зруйнуватися, кожного дня її заповнюють затори з автомобілів. Щодня через переправу, за даними КМДА, проїжджають до 100 тисяч авто при запланованій проєктній потужності 10 тисяч машин на добу.

Міст Патона у Києві Інформатор

Реконструкція мосту в планах міста давно. Так, в Програмі соцекономрозвитку столиці на це в 2018-2020 роках запланували 5 млрд грн. А мер Віталій Кличко навіть говорив, що потрібно усі 7 млрд. Цьогоріч на ремонт мосту виділили тільки 10 млн, і вони підуть на його утримання.

"Міська влада готова до проведення робіт з реконструкції мосту імені Патона. Фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Зараз місто очікує позитивну відповідь від Міністерства культури", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, щоб почати реконструкцію споруди, потрібно вивести її з реєстру пам'ятників архітектури на час ремонту. Водночас у Мінкульті говорять, що потрібна реставрація, яка передбачає мінімальне втручання в проєкт і максимальне збереження всіх деталей моста.

У КМДА підрахували, що роботи при реставрації більш дорогі, і в такому випадку доведеться витрачати гроші на зміцнення існуючих бетонних частин мосту. Тому був підготовлений проєкт реконструкції, який передбачає заміну бетону металом.

OBOZREVATEL в своєму матеріалі детально розповів, як міст Патона в Києві опинився на межі НП. Річ у тім, що унікальній споруді вже 66 років, а за цей час не було жодного капітального ремонту. Через корозію товщина окремих елементів конструкції зменшилася в два-три рази. Термін експлуатації цієї споруди вже давно закінчився, і вона – в критичному стані.

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