"Мінера" моста Метро в Києві визнали осудним і випустили з психіатричної лікарні

Віталія Ткаленка, якій 1 червня погрожував підірвати міст Метро, визнали осудним і відпустили з психоневрологічної лікарні.

Дніпровський районний суд Києва ще 2 вересня обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає "24 канал".

При цьому сторона обвинувачення просила відправити підозрюваного під варту.

За словами прессекретарки прокуратури Києва Надії Максимець, результати експертиза показали, що Ткаленко осудний, а тому підстав для утримання його в спеціалізованому закладі більше немає.

"Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження щодо нього на завершальній стадії і найближчим часом буде направлено до суду для розгляду по суті", – сказала вона в коментарі "Українській правді".

Максимець додала, що кваліфікація злочину залишається незмінною – частина 2 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, яке спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня Віталій Ткаленко з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро. Поліція затримала його. Як виявилося, у "мінера" був муляж вибухового пристрою.