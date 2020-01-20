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20 січня • оновлено в 18:51
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"Не усвідомлював своїх дій": суд несподівано скасував арешт "мінера" моста Метро

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Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" моста Метро Олексію Бельку з утримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу.

Зазначене рішення винесли на засіданні у понеділок, 20 січня. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

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Суд несподівано скасував арешт "мінера" моста Метро

Суд несподівано скасував арешт "мінера" моста Метро

kiev.vgorode.ua

За висновком лікарів, психічний стан останнього не змінився, в зв'язку з чим він вимагає застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Нагадаємо, 20 вересня 2019 Дніпровський райсуд Києва обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 288 тис. гривень. Його дії органом слідства кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Увечері, 18 вересня, на мосту Метро чоловік зупинив машину, вийшов і заявив, що збирається підірвати міст.

  • Рух транспорту на мосту було перекрито, потяги метро ходили лише до станції "Арсенальна". Люди були змушені йти додому пішки.

  • Через кілька годин силовики затримали і роззброїли мінера. Ним виявився 42-річний виходець із Криму, колишній військовослужбовець Олексій Белько. У нього вдома провели обшуки.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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семенов Александр
семенов Александр
Да что там ..!!! В Раду "гэроя"!!! ему там самое место!!!!
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