Мільйони гривень! У Києві "накрили" канал фінансування "ДНР"

У Києві Служба безпеки України викрила канал фінансування терористів "ДНР". Її організувала група переселенців з тимчасово окупованих територій.

Вони разом із мешканцем Донецька незаконно надсилали туди гроші, зокрема й учасникам незаконних збройних формувань, повідомила СБУ у Facebook.

"Механізм функціонував із 2016 року, загальний обіг становив майже п'ять мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили велику суму грошей у вітчизняній та іноземній валюті, 49 банківських карток і бухгалтерію, яка доводить проведення оборудок", – уточнили правоохоронці.

Гроші Facebook СБУ

Обшуки Facebook СБУ

Затриманим готуються оголосити підозри у фінансуванні тероризму.

Обшуки Facebook СБУ

Картки Facebook СБУ

Як писав OBOZREVATEL, у квітні співробітники Служби безпеки України у Вінницькій області виявили групу громадян, які займалися постачанням товарів у "ДНР" і "ЛНР".

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