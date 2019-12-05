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5 грудня • оновлено в 13:16
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"Микитася – за ґрати!" У Києві під Офісом президента люди влаштували мітинги

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У Києві, на вулиці Банковій, під Офісом президента України 5 грудня розпочалися два мітинги проти будівельної корпорації "Укрбуд".

Люди прийшли з красномовними плакатами та вигукували "Максима Микитася (Експрезидент корпорації "Укрбуд". – Ред.) – за ґрати!" Відповідний відеоролик з'явився на сторінці "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Під ОПУ прийшли інвестори "Укрбуду", яких, за їхніми ж словами, "кинули на квартири". Вони принесли тапочки як символ домашнього затишку, якого ті не отримали.

У Києві під Офісом президента влаштували мітинги

У Києві під Офісом президента влаштували мітинги

Інший мітинг проводили люди, які хочуть закриття "Укрбуду". За їх словами, "там працює Микитась, якого треба посадити".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат УкраїниVIII скликання Микитась.

  • Раніше Микитась був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердили на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента Укрбуд
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