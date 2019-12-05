"Микитася – за ґрати!" У Києві під Офісом президента люди влаштували мітинги

У Києві, на вулиці Банковій, під Офісом президента України 5 грудня розпочалися два мітинги проти будівельної корпорації "Укрбуд".

Люди прийшли з красномовними плакатами та вигукували "Максима Микитася (Експрезидент корпорації "Укрбуд". – Ред.) – за ґрати!" Відповідний відеоролик з'явився на сторінці "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Під ОПУ прийшли інвестори "Укрбуду", яких, за їхніми ж словами, "кинули на квартири". Вони принесли тапочки як символ домашнього затишку, якого ті не отримали.

У Києві під Офісом президента влаштували мітинги

Інший мітинг проводили люди, які хочуть закриття "Укрбуду". За їх словами, "там працює Микитась, якого треба посадити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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