''Ми повинні були померти'': в житловому будинку Києва сталася НП

У багатоквартирному житловому будинку Києва жінка перерізала газовий шланг, щоб звести рахунки з життям. Від НП сусідів врятувала випадковість.

Інцидент трапився 10 січня на вул. Саратівська, 18/16 (Нивки). Подробиці у Facebook повідомила місцева мешканка, безпосередня учасниця тих подій Світлана Шевченко.

"Це моя сім'я. Сьогодні з 5 до 6 години ранку ми повинні були померти. Разом із більшістю жителів нашого парадного. Так вирішила сусідка тітка Ірина", – написала жінка.

За її словами, 56-річна Ірина, колишня вчителька молодших класів, перерізала газовий шланг у своїй кухні й чекала, залишивши заповіт на столі. Сусідам жінка розповіла, що планувала скоїти суїцид.

Надзвичайна подія сталася у будинку на вул. Саратівська Google. Maps

Надзвичайна подія сталася у будинку на вул. Саратівська

"Я практично ніколи не чую навіть звуків будильника і взагалі не маю проблем зі сном, але, напевно, є щось або хтось, здатний втрутитися у плани будь-якої людини. Тому я прокинулася і почула запах газу, розбудила чоловіка. А далі почалося: газова служба (таких триповерхових матюків ще не чула), патрульна поліція, швидка і ще одна швидка, тільки вже "спец". Підсумок: спецбригада і лікарня "Павлова" для тітки Ірини", – зазначила Світлана.

Заява Світлани Шевченко у поліцію і дані "Київгазу" Facebook Світлани Шевченко

За словами Світлани, жителям під'їзду дуже пощастило. "Суворий чоловік зі служби газу з тремтінням у голосі сказав, що нам усім тут залишалося 5-10 хвилин, ну або хтось увімкнув би світло, або закурив... Лікар першої швидкої допомоги, йдучи, поплескав чоловіка по плечу зі словами "бережи родину, тому що це *опа", – підсумувала жінка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як у Києві психічно неадекватний хлопець ледь не вбив сім'ю військового. Чоловік постукав у квартиру до сусідів, а коли йому відчинили, почав бити людей.

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