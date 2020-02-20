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20 лютого • оновлено в 18:59
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"Ми не боїмося, і це правда!" Забужко потужно висловилася у День Героїв Небесної Сотні

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Відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко у День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, опублікувала у мережі потужний текст про непереможну Україну та її жителів.

Пост з'явився на сторінці авторки у Facebook. Вона почала свою розповідь з того, що до неї у період Революції Гідності зателефонував журналіст "Чеського радіо" по коментар. Тоді він порекомендував "не розраховувати на Захід, адже там бояться Росії".

"І я тоді вперше вимовила вголос, майже тими словами, що Адріан у "Музеї": "Ми не боїмося". І зрозуміла, що це правда. Хоча мені особисто страшно було до млості..." – написала Забужко.

Забужко потужно висловилася у День Героїв Небесної Сотні. Ілюстрація

Забужко потужно висловилася у День Героїв Небесної Сотні. Ілюстрація

За словами авторки, тоді вона вперше зрозуміла слова українського поета та борця за незалежність Василя Стуса "Як добре, що я смерти не боюся", а також "апокриф про "11-ту Заповідь" –"Не бійся!", і смисл героїчної жертви".

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"Ми переможемо. Іншого виходу немає – ні в нас, ні в людства. Навіть якщо не всі це ще зрозуміли, і ця війна тягтиметься, як обіцяв Нострадамус, ще сім років, – акурат поки зрозуміють: Carthago delenda est", – підсумувала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Забужко назвала "порнографією духу в особливо жорсткій формі" передачу терористам "Л/ДНР" фігурантів гучних розслідувань.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Розстріли на Майдані Новини Києва та Київської області
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мы не боимся! Мы почти разрушили свою страну, но работы ещё много! ХРЮГС!
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