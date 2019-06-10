Убив 13-річну: у Києві суд ухвалив важливе рішення

Водій, який у Київській області на смерть збив 13-річну Аню Шевчук, отримав вісім років позбавлення волі.

Таке рішення 10 червня оголосила суддя Києво-Святошинського районного суду Мирослава Омельченко, розповіла OBOZREVATEL мама загиблої дівчинки Людмила Шевчук.

Вона зазначила, що вісім років – максимальне покарання, яке передбачає стаття, за якою судили винуватця ДТП.

"Я вважаю, що суддя – та людина, яка працює для людей і по справедливості, щоб ті виродки несли повну відповідальність за свої злочини!" – розповіла вона.

Батьки Ані Шевчук на судовому засіданні 10 червня

Відзначимо, що рідні загиблої Ганни без малого два роки добивалися покарання для винуватця трагедії. 47-річний Станіслав Сторожик 22 червня 2017 року на своєму автомобілі на смерть збив дівчинку поруч з її будинком.

Родичі разом із адвокатом Ганною Чернецькою протягом усього цього часу били на сполох, що розслідування смертельної ДТП велося з кричущими порушеннями і батькам доводилося боротися буквально за кожний доказ.

"Людям, у яких трапилося таке горе, потрібно не здаватися і не опускати руки, щоб домогтися покарання вбивці", – вважає Людмила Шевчук.

Станіслав Сторожик на суді

Станіслав Сторожик

На сьогоднішній день водія не взяли під варту, оскільки вирок іще не набрав законної сили, розповіла OBOZREVATEL Ганна Чернецька.

"Законну силу вирок набирає, якщо водій не подасть апеляцію через 30 днів, а якщо подасть апеляцію, то з моменту винесення апеляційного рішення", – розповіла адвокат.

Вона додала, що водій перебуває під нічним домашнім арештом.

Відео записано в липні 2017 року

Додамо, що сам винуватець смертельної ДТП по відношенню до родичів загиблої поводився зухвало: грубіянив їм і називав "дебілами". Також чоловік неодноразово порушував санкцію суду про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області в ДТП загинули три людини, зокрема мати з 3-річною донькою. Автомобіль, у якому перебували люди лоб у лоб зіткнувся з фурою.

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