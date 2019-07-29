Мчав на зимових шинах: у ДТП в Києві постраждали чотири особи

У Києві 29 липня на перехресті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого зі значними травмами госпіталізували чотирьох осіб.

Аварія трапилася на перетині вул. Кільцевої та Газопровідної. Водій Chevrolet їхав у напрямку площі Шевченка, а водій Mitsubishi повертав на Газопровідну, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Із Mitsubishi швидка відвезла одну особу, з Chevrolet – трьох. Ступінь їхніх травм уточнюється.

Chevrolet Facebook "Київ Оперативний"

Chevrolet Facebook "Київ Оперативний"

"Один на зимових шинах мчав так, що гальмівний шлях до зіткнення становив приблино 60 метрів, а другий просто не поступився дорогою під час повороту", – уточнили в соцмережі.

Mitsubishi Facebook "Київ Оперативний"

Водія госпіталізували Facebook "Київ Оперативний"

Приблизне місце аварія Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на Одеській трасі під Києвом 1 липня мешканці влаштували акцію протесту біля "прославленого" розвороту на с. Круглик.

Люди вимагали від влади не закривати проїзд, оскільки впевнені, що це викличе дорожній колапс.

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