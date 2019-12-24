Справу про мажорну ДТП зі школярем в Полтаві таємно змінили: подробиці кричущого факту

Ситуація навколо смертельної ДТП за участю бізнес-леді Наталії Саєнко в Полтаві отримала новий поворот. З'ясувалося, що поліція "потай" закрила кримінальне провадження за статтею 135 ККУ – залишення в небезпеці.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

Раніше свідки повідомляли, що після ДТП водій Mercedes Саєнко не підходила до 15-річного Артему Левченко, якого вона на смерть збила на переході. Дані ж радіорозвідки, які запросила захист і рідні хлопця показали, що водій дзвонила охорони, рідним, але не в швидку. Однак поліція не побачила у цьому всьому складу злочину...

"Якщо злочин замовчується і приховується правоохоронними органами – це жахливо. Те, що Саєнко не надала допомогу потерпілому – обтяжує її провину. До того ж повністю відповідає її діям на місці ДТП", – прокоментував OBOZREVATEL Дмитро Семеха.

Аварія трапилась в листопаді 2018 року в Полтаві. Власниця ресторанного бізнесу Наталія Саєнко збила на переході 15-річного велосипедиста Артема Левченко. Через два місяці хлопець помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. к ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху), яку потім перекваліфікуавла на ч. 2. Санкція - до 8 років позбавлення волі. Родичі Артема вважають, те, що Саєнко не залишили хлопця в небезпеці (ст. 135 ККУ), і це обтяжує її провину.

Адвокат додав, що про закриття кримінального провадження слідчий не повідомила ні родичів загиблого, ні захист. Це при тому, що провадження було відкрито прокуратурою саме з ініціативи потерпілої сторони.

Слідчий Євгенія Кожем'якіна Скріншот з відео. Facebook Дмитра Семехи

Чому ж поліція закрила 135-ту статтю? Адвокат опублікував відео із залу суду, на якому слідчий Євгена Кожем'якіна повідомила, що Саєнко після ДТП дзвонила в піцерію і просила викликати медиків. За її словами, водійка вважала, що з мобільного не зможе додзвонитися до швидкої.

"Я вважаю, що слідчий просто не хоче розслідувати цю справу. Думаю, що не вона одна", – прокоментував Дмитро Семеха.

Захист потерпілих направив до суду скаргу з приводу закриття провадження. Своє рішення суд оголосить 9 січня.

Відзначимо, що відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" у разі виявлення людини у невідкладному стані будь-який громадянин зобов'язаний негайно зателефонувати в швидку або повідомити про подію працівників найближчого закладу охорони здоров'я.

ЗУ "Про екстрену медичну допомогу", стаття 3

Санкція статті 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці) передбачає покарання від двох років обмеження волі до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко трапилась у листопаді 2018 року. У ДТП загинув 15-річний велосипедист Артем Левченко.

В ході досудового розслідування були виявлені кричущі порушення. В результаті п'ятеро співробітників поліції були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. А щодо деяких з правоохоронців ДБР відкрило кримінальне провадження.

Також стало відомо, що робив на місці ДТП прокурор Тарас Турчин, який спілкувався з родиною бізнес-леді.

Крім того на суді розкрилися маніпуляції з відеореєстратором, який чоловік Наталії Саєнко забрав з місця аварії, а після повернув з порожньою флеш-картою.

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