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"Мав посвідчення УБД!" У Києві затримано основного спонсора терористів "ЛНР"

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У Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛГЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".

Він проживав у столиці України і користувався посвідченням учасника бойових дій, повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Встановлено, що Держак, який періодично проживає і у столиці, і в окупованому Луганську, регулярно сплачував податок від діяльності свого підприємства до "бюджету" терористів "ЛНР", додала прессекретарка глави ГПУ Лариса Сарган.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили "посвідчення учасника бойових дій ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій".

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Документи терористів

Документи терористів

Facebook Лариса Сарган

Документи Держака

Документи Держака

Facebook Лариса Сарган

Чоловіку готуються оголосити підозру у фінансуванні тероризму та заарештувати його без права на заставу. Максимальне покарання — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і заборона на певні посади.

"Але є в цій справі ще одне непросте питання — чи не відпустить сепаратиста суд під домашній арешт після рішення Конституційного суду, який за поданням Надії Савченко (нардеп. — Ред.) постановив, що арешт за статтями за тероризм не є обов'язковим запобіжним заходом!" , — зазначив Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня у Києві Служба безпеки України викрила канал фінансування терористів "ДНР". Її організувала група переселенців із тимчасово окупованих територій.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Основной спонсор? А сколько налогов он интересно платил, что на всю ЛНР хватало?.... Д. Б.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чечеткин Иван, Шо ни Иван - то дурак! Шо ни Кацaп - то падлюка! Шо тебе "интересно", животное паРРашное?
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