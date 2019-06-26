"Мав посвідчення УБД!" У Києві затримано основного спонсора терористів "ЛНР"

У Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛГЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".

Він проживав у столиці України і користувався посвідченням учасника бойових дій, повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Встановлено, що Держак, який періодично проживає і у столиці, і в окупованому Луганську, регулярно сплачував податок від діяльності свого підприємства до "бюджету" терористів "ЛНР", додала прессекретарка глави ГПУ Лариса Сарган.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили "посвідчення учасника бойових дій ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій".

Документи терористів Facebook Лариса Сарган

Документи Держака Facebook Лариса Сарган

Чоловіку готуються оголосити підозру у фінансуванні тероризму та заарештувати його без права на заставу. Максимальне покарання — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і заборона на певні посади.

"Але є в цій справі ще одне непросте питання — чи не відпустить сепаратиста суд під домашній арешт після рішення Конституційного суду, який за поданням Надії Савченко (нардеп. — Ред.) постановив, що арешт за статтями за тероризм не є обов'язковим запобіжним заходом!" , — зазначив Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня у Києві Служба безпеки України викрила канал фінансування терористів "ДНР". Її організувала група переселенців із тимчасово окупованих територій.

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