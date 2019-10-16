Матір навіть не помітила: на Київщині 2-річна дівчинка втекла з дому

У місті Тараща Київської області поліцейські побачили посеред вулиці маленьку дівчинку, на вигляд близько 2-х років. Дитина загубилася. Коли правоохоронці знайшли матір, та заявила, що навіть не помітила зникнення дочки.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, група реагування патрульних помітила дитину і одразу ж опитала мешканців вулиці.

Після цього правоохоронці з представниками соціальної служби та містянами встановили адресу проживання матері дівчинки і повернули їй дитину.

Поліцейські повернули дитину, яка пішла з дому, матері Поліція Київської області

Жінка пояснила працівникам поліції, що поралася по господарству і навіть не помітила, як дитина вийшла з двору.

Дівчинка пройшла сама майже кілометр, коли її помітили правоохоронці. Вона не отримала жодних ушкоджень.

Стосовно матері працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 6-го поверху житлового будинку випала трирічна дівчинка. Дитина вижила, але отримала сильні травми. А її багатодітна мати, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час НП спала.

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