Мати Шабуніна розповіла подробиці про підпал будинку

Мати керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна розповіла про те, як у її будинку в Києві почалася пожежа.

Тетяна Шабуніна дала коментар Telegram-каналу PavlovskyNews. Вона пов'язує підпал із роботою сина (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як розповіла мати активіста, вибух стався приблизно о 2:45. Вони з чоловіком спали, але після гучного хлопка встигли вибігти через задні двері.

Жінка стверджує, що це точно був не газ. Після вибуху навіть світло не пропало. Вона звернула на це увагу, оскільки потрібно було вимкнути сигналізацію, щоб вийти з дому.

За її словами, пожежники приїхали через 40 хвилин. Чоловік намагався гасити пожежу зі шланга, але нічого не вийшло. Її з території відразу вивела сусідка.

На повороті до будинку є дві камери. Поліція проводить розслідування і опитує сусідів. Поруч із будинком сильно смердить гаром.

Батьки Шабуніна почули гучний хлопок і вибігли з будинку Telegram\PavlovskyNews

Мати Шабуніна стверджує, що це точно був не вибух газу Telegram\PavlovskyNews

Поруч із будинком Шабуніних сильно смердить гаром Telegram\PavlovskyNews

Поліція проводить розслідування і опитує сусідів Шабуніна Telegram\PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталію Шабуніну невідомі вночі 23 липня підпалили будинок по вулиці Ентузіастів у Києві.