Мати не вірила: в Києві вітчим ґвалтував малолітню доньку

У Києві 41-річний чоловік тривалий час ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки. Жінка на вірила власній дитині, оскільки медики не могли встановити факт зґвалтування.

Моторошна правда розкрилася тільки після того, як мати за порадою адвоката встановила в квартирі таємне відеоспостереження, написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Вчора (1 квітня. – Ред.) вона пішла за ліками в аптеку, а малолітня донька і вітчим залишилися самі. Через якийсь час жінці зателефонувала донька і повідомила, що вітчим її зґвалтував. Мати одразу ж повернулася додому, але вже з поліцією. Слова дитини підтвердив і відеозапис", – написав Аброськін.

Після цього чоловік зізнався у вчинених злочинах. Прокуратура Києва оголосила йому про підозру в злочині, вирішується питання про утримання чоловіки під вартою, пише УНН.

Ілюстрація yandex by

Аналогічна практика з 1994 року діє у США. Так званий закон Меган, названий ім'ям зґвалтованої й убитої маленької дівчинки, зобов'язує поліцію давати суспільству відкритий доступ до даних насильників.

У 2017 році в Україні з'явився проект-аналог американського "закону Меган", однак станом на квітень 2019 року документ так і не ухвалили.

Як писав OBOZREVATEL, у березні 2019-го в Хмельницькій області затримали педофіла, який зґвалтував 11-річну дівчинку. Після цього він її пограбував.

Злочинець усю ніч ховався на сіннику, а вранці його вдалося зловити поліції.

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