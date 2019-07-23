Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

Мастурбував при дітях: в Києві під школою зловили росіянина

1.2т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва біля гімназії №267 зловили збоченця, який мастурбував при дітях.

Про це повідомляється на сайті Єдиного держреєстру судових рішень. Чоловік виявився росіянином з Глазова в Удмуртії.

Інцидент трапився ще 9 березня. Чоловік займався самозадоволенням при сім'ях з дітьми.

Новини
Зав'язав очі і різав: на Харківщині збоченець добу ґвалтував дівчину. фото

"Виявляючи явну неповагу до суспільства, спустив штани і білизну, в які був одягнений, і, оголивши свій статевий орган, почав демонструвати його в присутності свідків і здійснювати акт мастурбації", – повідомляється в рішенні суду.

Очевидці викликали поліцію, співробітники якої затримали ексгібіціоніста.

У суді росіянин розповів, що нібито дістав мобільний телефон і переписував дані в свій блокнот. Характерні рухи руки при цьому нібито були наближенням і видаленням блокнота на відстань витягнутої руки через поганий зір.

Хулігана засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Ілюстрація

Ілюстрація

belnovosti.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка, який займався самозадоволенням помітили на майданчику середньої школи №18 в Дніпрі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Маразм расейские - где ваше стадо троллей? Шо они не верещат?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичный Кацaп! Обычное проведение одичалого животного! Скоты русские - такие скоты!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel