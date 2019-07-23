Мастурбував при дітях: в Києві під школою зловили росіянина

У Дарницькому районі Києва біля гімназії №267 зловили збоченця, який мастурбував при дітях.

Про це повідомляється на сайті Єдиного держреєстру судових рішень. Чоловік виявився росіянином з Глазова в Удмуртії.

Інцидент трапився ще 9 березня. Чоловік займався самозадоволенням при сім'ях з дітьми.

"Виявляючи явну неповагу до суспільства, спустив штани і білизну, в які був одягнений, і, оголивши свій статевий орган, почав демонструвати його в присутності свідків і здійснювати акт мастурбації", – повідомляється в рішенні суду.

Очевидці викликали поліцію, співробітники якої затримали ексгібіціоніста.

У суді росіянин розповів, що нібито дістав мобільний телефон і переписував дані в свій блокнот. Характерні рухи руки при цьому нібито були наближенням і видаленням блокнота на відстань витягнутої руки через поганий зір.

Хулігана засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Ілюстрація belnovosti.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка, який займався самозадоволенням помітили на майданчику середньої школи №18 в Дніпрі.

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