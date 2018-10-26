У Києві сталася масштабна ДТП із постраждалими: перші фото

У Києві на Набережному шосе сталася масштабна аварія за участю декількох автомобілів.

ДТП трапилася у п'ятницю, 26 жовтня, повідомили учасники пабліку "Київ оперативний".

"Біля станції метро "Дніпро" сталася масштабна ДТП із постраждалими. Спостерігається затор у двох напрямках", — зазначили інтернет-користувачі, опублікувавши фото події.

На знімках видно декілька пошкоджених автомобілів. Також прибули медики.

Київ оперативний

Київ оперативний

Великий затор виник у напрямку проспекту Бандери і станції метро "Видубичі".

Гугл. Затори

За даними dtp.kiev.ua, Citroen на литовській реєстрації на швидкості зачепив попутні Honda Accord і KIA, вилетів через газон на зустрічну смугу, вдарив Opel і KIA Sportage. В аварії постраждала дитина.

Виталий Самборський

Виталий Самборський

Виталий Самборський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на бульварі Лесі Українки в Києві некерований КамАЗ протаранив 19 автомобілів.