Масштабна ДТП у центрі Києва: ''автомісиво'' зняли на відео

У мережі з'явилося нове відео із місця кривавої аварії у центрі Києва, у якій постраждали 20 автомобілів. Найсильніше "дісталося" авто, які "зніс" автокран КамАЗ.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що серед учасників аварії були не тільки легкові автомобілі, а й вантажівки та мікроавтобуси. Очевидці назвали ДТП справжнім "автомісивом" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними прес-служби ГУ Національної поліції в Києві, водій автокрана заявив, що у нього відмовили гальма, через що він в'їхав у автомобіль, який їхав попереду.

Нагадаємо, що в аварії постраждали три особи. Двом із них медичну допомогу надали на місці, ще одну госпіталізували.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві вантажівка врізалася у відбійник, заблокувавши трасу на декілька годин.