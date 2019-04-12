Масове отруєння дітей у таборі під Києвом: суд ухвалив радикальне рішення

Київський окружний адмінсуд ухвалив рішення тимчасово закрити дитячий табір "Славутич", де влітку 2018 року отруїлися 12 дітей, а одна дівчинка померла.

Санаторій зобов'язаний припинити виробництво і реалізацію продуктів, а також надання послуг з оздоровлення, зазначається на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

"Тимчасово зупинити діяльність до виконання вимог припису Переяслав-Хмельницького районного та головного управлінь Держпродспоживслужби у Київській області", — уточнили у рішенні.

Нагадаємо, що інформація про масове отруєння у "Славутичі" з'явилася на початку липня. Тоді симптоми проявилися у 12 дітей, але тільки в однієї дівчинки отруєння проходило в особливо важкій формі.

"Славутич" dt.ua

Восьмирічну Маргариту з табору не госпіталізували, а її батьків запевняли, що стан дитини стабільний. Однак вже до кінця дня дівчинка впала в кому і її екстрено відвезли у реанімацію.

Експерти під час інспекції з'ясували, що в таборі були порушені правила гігієни, однак імовірною причиною назвали йогурти, які тренери гімнасток нібито зберігали без холодильників і давала їм після терміну зберігання.

Як писав OBOZREVATEL, Маргарита померла 12 вересня, не виходячи з коми. Причиною смерті назвали бактеріальне харчове отруєння.

Адвокат її батьків заявила, що дівчинка померла через несвоєчасне надання допомоги.

У "Славутичі" знайшли кишкову паличку, стафілокок та іншу патогенну флору. Верховний Суд повернув дитячий табір "Славутич" у Київській області, в якому масово отруїлися діти, у державну власність.

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