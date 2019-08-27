Масова стрілянина в парку Києва: фігурантів відпустили під заставу

Два фігуранта розслідування про стрілянину в Голосіївському районі Києва вийшли під заставу з лікарні слідчого ізолятора.

Це стало можливим через те, що суд обрав їм запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою з альтернативою застави в 153 687 грн, пише Hromadske.

Так, Сергій "Леший" Лещенко і Акбар Магнієв були затримані вночі 20 серпня, а під заставу вийшли вже 23 числа. Вони були знайдені і арештовані після нападу на охоронців "Муніципальної варти" в парку.

На думку сторони потерпілих, приводом для початку конфлікту стало те, що охоронці-муніципали перешкоджали роботі незаконних кальянних в Голосіївському парку. Приватна охоронна фірма Лещенка "ВАРТА1" нібито займалася "кришуванням" подібного бізнесу і вирішила "налякати" вартових громадського порядку.

Магнієв і Лещенко

Як писав OBOZREVATEL, у пресслужбі КМДА повідомили, що конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніципальна охорона" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.

При спробі наряду дізнатися про причини зборів, невідомі особи почали ображати охоронців із застосуванням нецензурної лексики.

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