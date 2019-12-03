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3 грудня • оновлено в 20:35
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/ Кримінал

На Київщині Porsche влетіло в маршрутку із людьми: є загиблі. Відео 18+

6.6т
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У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка. Загинули дві людини.

Попередньо, водій авто Porsche допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

"ДТП стала фатальною для двох пасажирів рейсового мікроавтобусу, ще трьох –госпіталізовано", – йдеться в дописі.

На Київщині трапилася ДТП із загиблим

На Київщині трапилася ДТП із загиблим

Скриншот

На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

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Також місцева мешканка та журналістка Олена Жежера на сторінці "Громада Бучі (Syla Gromady)" уточнила, що ДТП трапилася на перехресті вулиць Островського та Польова.

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка

Поліція Києва

Загинули дві людини

Загинули дві людини

Поліція Києва

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка

Facebook Олени Жежери

Загинули дві людини

Загинули дві людини

Facebook Олени Жежери

Пізніше з'ясувалося, що позашляховик Porsche належить ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, біля аеропорту "Бориспіль", 3 грудня трапилася смертельна ДТП за участю велосипедиста.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Опять эти идиотские заголовки!
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