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"Марш рівності" в Києві: учасників попередили про "сафарі"

1.1тЧитати новину російською

У Києві на учасників "Маршу рівності", який пройде 17 червня, можуть готуватися атаки.

Противники акції погрожують влаштувати "полювання" на правозахисників, повідомили в прес-службі Уповноваженого з прав людини в Україні Людмили Денисової.

"Загрози влаштувати так зване сафарі з призами за кожного побитого правозахисника, публічні домовленості про різні прояви ксенофобії під час проведення акції - це змушує мене звернутися до всіх людей", - написала Денисова.

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Вона зазначила, що радикально налаштовані громадяни щорічно намагаються зірвати проведення "Маршу рівності".

Також уповноважена з прав людини заявила, що відправила звернення до глави Національної поліції Сергія Князева і київського градоначальника Віталія Кличка з проханням вжити заходів і забезпечити безпечне проведення акції.

Як писав OBOZREVATEL, настоятель Української православної церкви Московського Патріархату митрополит Онуфрій закликав владу Києва не допустити проведення ЛГБТ-маршу.

Особа
Людмила Денисова
Місце
УкраїнаКиїв
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Русский Солдат
Русский Солдат
А потому, что радикалы - нарушители закона, они же активисты, а их трогать низззя.
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