"Не давайте ходити у навушниках!" У соцмережах піднялася паніка через маніяка в Києві

Інформація про появу в Києві маніяка, який "полює" на чоловіків, викликала жваве обговорення в соціальних мережах.

Кияни масово висловлюються про напади і діляться прикметами ймовірного злочинця. Так, у спільноті "Троєщина Fb" фоловери повідомили, що у вересні на вул. Закревського невідомий напав на чоловіка й завдав йому ножове поранення в горло. Потерпілий залишився живим, а зловмисник втік.

Також кияни повідомили, що правоохоронці активно розшукують злочинця і опитують людей, які живуть неподалік місць злочину. Деякі пишуть, що їм страшно виходити вечорами на вулицю.

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Крім цього, за словами одного з коментаторів, потерпілими від нападів нібито виявилися двоє підлітків.

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Фоторобот підозрюваного "Троєщина Fb"

Інформація про підозрюваного "Троєщина Fb"

Згідно з оперативною інформацією, маніяк нападає винятково на чоловіків і зі спини, найчастіше після 20:00. Він завдає їм поранення ножем у горло.

"Син саме додому прийшов десь о 23-й годині (вбивство начебто трапилося о 23:00-23:15), бачив людей на лавочці, але не звернув уваги, хто саме, оскільки був у навушниках. То коп аж за голову схопився, говорить, не дозволяйте ходити вночі у навушниках!" – поділилася місцева мешканка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві розшукували маніяка, який топив людей у Русанівському каналі.

Перед цим про серію нападів маніяка повідомили в Крижопільському районі Вінницької області. Там за короткий час вбили трьох людей.

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