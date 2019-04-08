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''Мама, скоро буду вдома!'' Подробиці смертельної ДТП з подругами під Києвом

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Жителі с. Піщана Київської області досі не можуть відійти від шокуючої аварії, в якій загинули 18-річна Вікторія Четверікова і 17-річна Вероніка Кутова. Вночі 6 квітня дівчат на дорозі збив легковик Mazda. Водій з місця НП зник, однак згодом його затримали. Подробиці трагедії – в публікації OBOZREVATEL.

Вікторія Четверікова і Вероніка Кутова

Вікторія Четверікова і Вероніка Кутова

Загинули на місці

Тієї фатальної ночі дівчата відзначали день народження подруги в сільському барі. "Одна з дівчат подзвонила матері і сказала, що вони вже вийшли і скоро будуть вдома. Від бару відійшли буквально пару сотню метрів, коли їх збила машина", – розповіла OBOZREVATEL одна з мешканок села.

Орієнтовна схема ДТП

Орієнтовна схема ДТП

Як уточнили нашим журналістам в поліції, водій легковика рухався на пристойній швидкості. Про це свідчить пошкодження автомобіля в результаті удару: у авто розвернутий бампер і проломлено лобове скло.

Обидві дівчини загинули на місці. Їх понівечені тіла виявили поліцейські, які здійснювали патрулювання села. Водій легковика з місця пригоди зник, кинувши автомобіль на дорозі.

ДТП під Києвом

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ДТП сталося в с. Піщане Білоцерківського району

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Вероніка з Вікою були подруги. Віка – єдина дитина в сім'ї. У минулому році дівчина закінчила школу в с. Піщана, була відмінницею. "Батьки її дуже любили, приділяли весь вільний час. А тут якась наволоч відняла у дитини життя!" – обурюються люди.

Вікторія Четверікова

Вікторія Четверікова

Вікторія Четверікова

Вікторія Четверікова

Вероніка Кутова вчилася в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету у Києві. У село приїхала до мами. "Була весела і добра дівчинка, непогано вчилася. Співчуваємо батькам", – розповіли OBOZREVATEL в дирекції коледжу.

Вероніка Кутова

Вероніка Кутова

"Місцевий мажор"

У поліції повідомили, що за кермом Mazda перебував 19-річний житель сусіднього села Храпачі Білоцерківського району. В той день хлопець взяв у батьків ключ і без дозволу поїхав на авто кататися. У поліції не виключають, що молода людина могла знаходиться на кермом в стані алкогольного сп'яніння.

Як зазначив нашим журналістам начальник прес-служби ГУНП у Київській області Микола Жукович, утікач станом на ранок, 8 квітня, утікач не був затриманий. Пізніше у прес-службі повідомили, що затримали водія, який зізнався у тому, що збив на авто дівчат.

Як стало відомо, водія-втікача звуть Віталій. У селі кажуть, що він місцевий мажор. Батько Віталія – підприємець.

Якщо провина водія буде доведена, йому відповідно до ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області в страшній ДТП загинув 2-річний хлопчик. Дитина знаходилася в салоні позашляховика, який врізався у віз. Малюк був госпіталізований, але отримані в аварії травми були несумісні з життям.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
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