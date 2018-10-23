Мама двійні стрибнула з 7-го поверху пологового будинку: деталі шокуючої трагедії у Києві

Породілля, яка 18 жовтня дала життя двійнятам, наклала на себе руки, вистрибнувши з 7 поверху медзакладу.

"Пологи були передчасні, народила двійню, перший був хлопчик, о 13:35, з масою 1950 г, друга — недоношена дівчинка", — пояснив ТСН заступник головного лікаря Андрій Карпенко.

Як зазначають журналісти, подружжя планувало вагітність.

"Щасливі, безтурботні та усміхнені — на більшості фотографій у соцмережах Тетяна та її чоловік удвох. Вона підписана на десяток груп про ідеальну вагітність і свідоме материнство. Лікарі розповідають: про дітей 32-річна Тетяна мріяла три роки і дуже раділа своїй вагітності. 1 жовтня медики ірпінської жіночої консультації вирішили направити її в обласний пологовий будинок, здебільшого аби перестрахуватися, бо двійня — це завжди ризик", — сказано у сюжеті.

Новонароджених відразу відправили в реанімацію, їхній стан задовільний, але вони вимагають особливого догляду. Тетяна після пологів швидко оговталася і вже навіть ходила годувати малюків самостійно. Жінку з чоловіком розмістили в окремій сімейній палаті.

"В ніч із суботи на неділю близько 2-ї години жінка знайшла привід відправити чоловіка — попросила викинути пелюшки у смітник. Його не було буквально кілька хвилин, а коли повернувся — побачив розчинене навстіж вікно. Дружини в палаті не було, згодом на парапеті він побачив її тіло", — пише ЗМІ.

Повідомляється, що лікарі намагалися реанімувати жінку понад годину, але травми виявилися смертельними.

Лікарі шоковані ситуацією, тому що Тетяна виглядала щасливою і була цілком здоровою. "Вона була проконсультована неврологом, терапевтом, окулістом, ендокринологом. Жодних особливих змін у неї у стані здоров'я не знайшли", — кажуть медики.

Психолог з Тетяною не працював, кажуть у пологовому будинку, не оглядали її психологи і психіатри і в рідному Ірпені, де жінка стояла на обліку за вагітністю. Там пояснюють: цей огляд здійснюється в разі, коли лікарі бачать неадекватну поведінку або ознаки депресії.

"Вона спостерігалася великою кількістю лікарів, і ніхто нічого не помітив. Це вагітність бажана, все ж таки 32 роки", — кажуть лікарі.

Версію, що причиною вчинку жінки могла бути післяпологова депресія, медики відкидають. На їхню думку, причиною самогубства став більш гострий стан, який неможливо було спрогнозувати. "Післяпологовий психоз", — припускають лікарі.

Двійнята, яких народила Тетяна, ще мінімум тиждень перебуватимуть у лікарні. Забере дітей додому потім батько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні у Києві за дивних обставин померла породілля.